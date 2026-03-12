Un ascensore rimane bloccato con quattro persone di età e provenienze diverse all’interno, senza possibilità di comunicare con l’esterno a causa della mancanza di wi-fi. La situazione crea un senso di isolamento, mentre i protagonisti sono costretti a condividere uno spazio ristretto e un tempo sospeso, affrontando una prova inaspettata. La scena si svolge in un contesto che mette alla prova la loro capacità di resistere alla pressione.

Un ascensore bloccato, niente wi-fi, poco cibo e soprattutto nessuna via di fuga. Una situazione fuori dall’ordinario, in cui si ritrovano improvvisamente quattro personaggi di età e vissuti diversi, sconosciuti tra loro e costretti a condividere uno spazio ristretto e un tempo sospeso. È proprio in questo contesto che prende il via ’Fame d’amore’, la commedia teatrale in programma sabato 28 marzo alle 21 al Teatro Laura Betti di Casalecchio, interpretata da Anna Charlotte Barbera, Leonardo Melchiorri, Davide Reali e Sofia Rusconi, con la regia di Francesca Calderara. Nel corso dello spettacolo, sarà proprio l’ascensore bloccato e la situazione vissuta dai protagonisti a dare l’innesco per un confronto sincero e profondo con le proprie fragilità emotive, le paure, le solitudini e il bisogno di riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Fame d’amore’ in ascensore contro la violenza sulle donne

Articoli correlati

“Inno all’amore sano”: incontro contro la violenza sulle donne a TeverolaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un momento di...

Stretta contro la violenza sulle donne: 18 ammonimenti in un meseNell’ambito dell’attività di contrasto alla violenza contro le donne, il Questore della Provincia di Avellino ha adottato lo scorso mese n.

From Abuse And 45 Years Of Stalking To A Life In Hollywood: Heaven Stellar | Ep. 11

Approfondimenti e contenuti su 'Fame d'amore' in ascensore contro la...

Temi più discussi: ’Fame d’amore’ in ascensore contro la violenza sulle donne; Francesca Fialdini a Formigine: Indago sull’amore quando diventa dipendenza; D La principessa Diana e la palpebra di Dio allo Spazio Diamante; D La principessa Diana e la palpebra di Dio: allo Spazio Diamante lo spettacolo di Cesare Catà e Paola Giorgi.

Fame d'Amore: il programma condotto da Francesca Fialdini torna con una sesta stagioneIn un contesto di crescente fragilità mentale e sociale, Fame D’Amore ha come obiettivo quello di portare alla luce un’emergenza che spesso viene ignorata: il malessere dei giovani, che troppo spesso ... ilmessaggero.it

Che cos’è davvero la fame d’amore?La fame d’amore ti spinge ad annullare tutto ciò che è distante dal tuo partner. Ciò significa che ogni cosa ruota intorno a lui e gli altri – dagli amici alla famiglia – finiscono in secondo piano. donnamoderna.com

DALLA CENA DELLA MOTOGP HALL OF FAME: L'EVOLUZIONE DELL'ALLENAMENTO DEI PILOTI Valentino Rossi: “È vero Ago che tu già ti allenavi seriamente per correre” Giacomo Agostini: “Certo!” Freddie Spencer: “Io andavo solo in motocross, avevo - facebook.com facebook

HALL OF FAME Martedì 31 marzo Bologna, Sala 20 maggio 2012 TUTTI I DETTAGLI: federvolley.it/node/132795 x.com