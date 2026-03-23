La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una nuova fase di escalation militare e diplomatica. Nella notte si sono registrati raid massicci su Teheran, attacchi contro infrastrutture e un episodio senza precedenti: un missile iraniano ha colpito il Libano. Sul piano politico, Donald Trump conferma la visita in Israele mentre mantiene la linea dura su Hormuz, ma ora parla apertamente di “colloqui per la pace” in corso con Teheran che invece smentisce. Intanto cresce l’allarme globale per l’energia, con l’Agenzia internazionale che parla della peggiore crisi degli ultimi decenni. Missili balistici sono stati lanciati anche verso Riad, mentre gruppi filo-iraniani sospendono temporaneamente le ostilità contro obiettivi americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Trump: “C’è accordo di massima”. Nella notte missili su Arabia Saudita e Paesi del Golfo

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