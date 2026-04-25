Cassano via libera ai cantieri | 2 milioni per le strade SP

A Cassano all'Ionio partiranno a maggio i lavori di miglioramento stradale sulla SP 169 e sulla SP 171, finanziati con un investimento di 2 milioni di euro da parte della Provincia. I cantieri interesseranno le strade provinciali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la qualità della viabilità locale. L’intervento è stato annunciato ufficialmente e prenderà il via nel prossimo mese.

? Cosa sapere La Provincia investe 2 milioni di euro per i cantieri stradali a Cassano all'Ionio.. I lavori sulla SP 169 e SP 171 iniziano a maggio per la sicurezza viaria.. A partire da maggio, i cantieri per il ripristino della viabilità nel territorio di Cassano all’Ionio inizieranno a trasformare la SP 169, con un piano di investimenti provinciali che raggiunge i 2 milioni di euro per la sicurezza stradale. Il progetto, che mira a risolvere le criticità accumulate nel tempo lungo gli assi che collegano Lauropoli e Sibari, vede l’impegno immediato di risorse destinate alla manutenzione straordinaria. Secondo quanto riferito da Garofalo, consigliere provinciale e comunale, la pianificazione per l’anno 2026 prevede l’attivazione di due specifici interventi che mobilitano complessivamente 800.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassano, via libera ai cantieri: 2 milioni per le strade SP Notizie correlate Reggio: 1,2 milioni per 7 strade. Da giugno via libera ai cantieriSette tratti stradali di Reggio Emilia subiranno un profondo restauro a partire dal mese di giugno. Catania, via ai cantieri: 16 milioni per rivoluzionare le strade? Cosa sapere La Regione Siciliana stanzia 16,6 milioni di euro per la viabilità di Catania. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Presidio sul Crati a Cassano, via libera regionale per controllo e sicurezza del territorio; Cassano, dopo i danni causati dalle alluvioni ecco il presidio di monitoraggio idraulico sul Crati; Cosenza-22/04/2026: CISL Cosenza, approvato il Bilancio di Missione 2025: cresce la comunità associativa, iscritti a quota 45.857; Cassano all’Ionio, ok al presidio sul Crati: più controlli dopo l’esondazione. Cassano Jonio, via libera al presidio idraulico sul Crati: più controlli dopo l’esondazioneCalabria Verde approva il presidio idraulico richiesto dal Comune per monitorare il fiume Crati dopo le alluvioni di febbraio. Previsti controlli sugli argini e un piano operativo per rafforzare la pr ... ecodellojonio.it Ruud van Nistelrooy and Antonio Cassano - facebook.com facebook RT @messi10_rey: LIONELjunto al Bambino Antonio Cassano!!!! Cassano: Leo Messi x.com