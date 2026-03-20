Si recano allo stadio di Roma con oggetti contundenti il Questore emette 10 Daspo | coinvolti minorenni

Prima dell'inizio della partita tra Roma e Bologna, dieci tifosi sono stati colpiti da provvedimenti DASPO. Si tratta di minorenni e adulti che erano stati trovati in possesso di oggetti contundenti allo stadio di Roma. Il Questore ha deciso di emettere i divieti di accesso per questi individui, che non potranno più entrare negli impianti sportivi per un certo periodo.

Dieci DASPO, questo il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore nei confronti di altrettanti tifosi della Roma, individuati mentre si dirigevano verso la tangenziale con l’intento di compiere azioni contro i supporters del Bologna. I provvedimenti sono stati emessi in relazione al match Roma-Bologna e sono stati contestati per il reato di possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive. Daspo per dieci tifosi a Roma Durata delle misure e precedenti di polizia Coinvolgimento di minorenni Accensione di fumogeni e indagini in corso Daspo per dieci tifosi a Roma Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha firmato dieci provvedimenti di interdizione dagli impianti sportivi, noti come DASPO, nei confronti di tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Si recano allo stadio di Roma con oggetti contundenti, il Questore emette 10 Daspo: coinvolti minorenni Articoli correlati Il Questore emette 2 Daspo di cui 1 con obbligo di firma per 5 anniArezzo, 26 gennaio 2026 – Il Questore emette 2 Daspo di cui 1 con obbligo di firma per 5 anni. Il Questore di Arezzo emette due DASPO: uno con obbligo di firma per cinque anniNell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle competizioni sportive, la Polizia di Stato ha adottato due... Una raccolta di contenuti su Si recano allo stadio di Roma con... Roma, sì definitivo al nuovo stadio: Pietralata entra in una nuova eraIl Campidoglio approva il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata: 60.605 posti, due parchi, nuovi collegamenti e funzioni aperte tutto l’anno. romait.it Italia-Scozia di rugby allo stadio Olimpico di Roma, il piano per la mobilità: mezzi e percorsi consigliatiA Roma arriva il torneo Sei Nazioni di Rugby, con gli azzurri della palla ovale che ospiteranno la Scozia e l'Inghilterra in due partite allo Stadio Olimpico. Si inizia oggi sabato 7 febbraio 2026 ... fanpage.it