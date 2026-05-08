L’analisi dei carabinieri sul ghigno di Andrea Sempio | Lo fa con alcune domande un segnale di forte disagio emotivo e inquietudine interiore

I carabinieri hanno esaminato le interviste di Andrea Sempio, focalizzandosi sul suo comportamento e sulla comunicazione. Durante gli interrogatori, Sempio ha posto alcune domande e mostrato segni di disagio emotivo e inquietudine interiore. Tuttavia, l’analisi dei suoi atteggiamenti, del linguaggio verbale, paraverbale e corporeo, indica che in generale ha mantenuto un atteggiamento controllato e rigido, senza evidenti variazioni emotive significative.

«Analizzando la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale, gli atteggiamenti e l’eloquio di Andrea Sempio durante le interviste, è emerso che l’uomo – in linea generale – abbia sempre mantenuto un assetto controllato, rigido e senza evidenziare scostamenti di ‘colore’ emotivo ». Questo è uno dei tanti passaggi dell’analisi della personalità dell’indagato sull’omicidio di Chiara Poggi, anticipata dall’Adnkronos e raccolta dal RaCIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche). Si trova nella nota conclusiva che i carabinieri di Milano hanno inviato alla Procura di Pavia, che ieri ha chiuso la nuova indagine sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Open.online

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