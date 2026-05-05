Garlasco alle gemelle Cappa domande sul rapporto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio

A Garlasco si sono svolte nuove domande alle gemelle Cappa riguardo alla relazione tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, l’unico indagato finora nel caso della giovane trovata morta nel paese. Le autorità hanno approfondito alcuni aspetti del rapporto tra le due persone coinvolte, senza fornire ulteriori dettagli sulle risposte ottenute o sulle conclusioni a cui sono giunte. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione locale.

Un focus sulla relazione tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, nuovo e finora unico indagato sulla morte della giovane di Garlasco. Questo il fulcro delle domande che sarebbero state fatte dalla Procura di Pavia oggi alle cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa. Lo riferiscono i legali delle due sorelle. Con delle particolarità: non sarebbe stato trattato l’ argomento del movente attribuito all’indagato, cioè le avances rifiutate e nemmeno sono state chieste delucidazioni sull’arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata, senza alcun riscontro concreto, da un testimone che chiamò in causa Stefania Cappa. I legali delle Cappa: «Ai magistrati piena collaborazione dalle nostre assistite».🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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#Garlasco Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono state sentite come testi questa mattina e nel primo pomeriggio per diverse ore. Domani toccherá a Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di #Sempio. Gli aggiornamenti con @ClaudioVigolo x.com