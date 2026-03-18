A Pisciotta, nel Salernitano, si sono svolti i funerali di Maria Magliocco, una ragazza di 24 anni deceduta venerdì scorso in un incidente stradale a Montecorice, dove ha perso la vita anche il fidanzato Michele Pirozzi. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, che hanno dato l’ultimo saluto alla giovane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Profonda commozione a Pisciotta, nel Salernitano, per i funerali di Maria Magliocco, la giovane di 24 anni deceduta nell’incidente stradale avvenuto venerdì scorso Montecorice, in cui ha perso la vita anche il fidanzato Michele Pirozzi. Nel primo pomeriggio la salma è giunta nel centro cilentano dove la ragazza era nata e cresciuta. Ad accoglierla una folla composta e silenziosa: amici, parenti e numerosi cittadini si sono stretti attorno alla famiglia per testimoniare vicinanza alla madre Emilia e al padre adottivo Aniello. Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, gremita. Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori e il sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ultimo saluto a Maria, morta con il fidanzato in un incidente stradale

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