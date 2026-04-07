Oggi si tiene l’ultimo saluto a Nicola Brizzi, un uomo di 40 anni, deceduto venerdì mattina in un incidente stradale lungo la bretella di via Sandro Pertini a Sansepolcro. La comunità si riunisce per rendere omaggio alla vittima, che ha perso la vita in un sinistro che ha coinvolto un veicolo. La salma è stata accompagnata da amici e parenti nel corso della cerimonia.

È la giornata dell’ultimo saluto a Nicola Brizzi, il 40enne meccanico morto venerdì mattina nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la bretella di via Sandro Pertini a Sansepolcro. La Santa Messa funebre verrà celebrata alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria alla Cisa, il quartiere a nord della città nel quale Nicola viveva assieme ai genitori. E proprio attorno a loro due, la madre Luisella e il padre Aleardo, i tanti amici e conoscenti si sono stretti attorno nelle giornate che avrebbero dovuto di essere di festa, appunto Pasqua e Pasquetta e che invece sono state di dolore. Una sorta di processione senza fine nella camera mortuaria dell’Ospedale della Valtiberina, dove la salma era stata composta da sabato, al termine dell’ispezione cadaverica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Nicola Brizzi. L’abbraccio di Sansepolcro al giovane morto nell’incidente

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