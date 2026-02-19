Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini adesso la sfida all’Al Hilal di Inzaghi

Conceicao ha portato l’Al Ittihad alla vittoria contro l’Al Sadd di Mancini, segnando un passo importante nel torneo. La squadra saudita ha dominato il match, chiudendo con un risultato convincente che permette loro di avanzare ai quarti di finale. Roberto Mancini e il suo team hanno subito una sconfitta dura da digerire, mentre l’Al Ittihad si prepara ora alla sfida contro l’Al Hilal di Inzaghi. La partita si gioca tra due tra le più forti squadre del campionato saudita.

