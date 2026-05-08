Laimer alla Juve? Il club bianconero ha chiesto informazioni per l’austriaco in rotta col Bayern

Il club bianconero ha richiesto dettagli sull'austriaco, attualmente in rotta con il Bayern. La società tedesca ha annunciato che il calciatore lascerà il club a fine stagione senza un indennizzo. Anche un altro centrocampista del Bayern ha comunicato l'intenzione di lasciare il club. La Juventus sta valutando questa possibilità e ha avviato i primi contatti ufficiali. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento a parametro zero.

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da cui uscirà a zero anche Goretzka. La Juventus continua a monitorare con grande attenzione le dinamiche interne al Bayern Monaco, puntando a sfruttare i malumori di alcuni dei suoi pezzi pregiati. In questi giorni, il club bianconero ha avviato i primi contatti con l’ entourage di Konrad Laimer. Il centrocampista austriaco è ufficialmente in rotta di collisione con la dirigenza tedesca e la sua partenza in estate appare ormai scontata, aprendo una ghiotta opportunità di mercato per rinforzare la mediana di Spalletti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Parallelamente, i radar della Continassa restano accesi su Leon Goretzka.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laimer alla Juve? Il club bianconero ha chiesto informazioni per l’austriaco in rotta col Bayern Notizie correlate Dodo alla Juve, pista in salita per il club bianconero: questa mossa della Fiorentina complica i pianidi Redazione JuventusNews24Il possibile trasferimento di Dodo alla Juve si fa sempre più in salita: questa mossa della Fiorentina complica i piani... Lewandowski alla Juve, il piano del club bianconero per arrivare al centravanti. Gli ultimi aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve, il piano del club bianconero per arrivare al bomber polacco in estate.