Dodo alla Juve pista in salita per il club bianconero | questa mossa della Fiorentina complica i piani
Il trasferimento di Dodo alla Juventus si complica ulteriormente a causa di una mossa della Fiorentina che rende più difficile l’accordo tra le parti. La trattativa tra il club bianconero e il giocatore sembra aver subito un rallentamento nelle ultime ore, mentre la Fiorentina ha preso decisioni che influenzano i negoziati. Le parti coinvolte continuano a lavorare per definire il futuro del calciatore.
Il possibile trasferimento di Dodo alla Juve si fa sempre più in salita: questa mossa della Fiorentina complica i piani dei bianconeri. La Juve monitora con attenzione i movimenti sulle corsie esterne, ma uno degli obiettivi principali potrebbe presto sfumare. Dodò sembra intenzionato a proseguire il proprio percorso in Toscana, complicando i piani della dirigenza torinese. MERCATO JUVENTUS LIVE Secondo quanto riportato da La Repubblica, la trattativa per il prolungamento del contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2027, è entrata nel vivo. Fabio Paratici sta lavorando intensamente per convincere il difensore a restare a Firenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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