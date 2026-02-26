Uno street artist trasforma le strade francesi in opere coloratissime | un capolavoro di pixel art

Un artista di strada crea opere di pixel art lungo le vie di diverse città francesi. Camminando per le strade di Parigi, Avignone o Orléans, si possono notare mosaici vivaci e dettagliati. Queste installazioni trasformano i cartelli e gli spazi pubblici in piccole opere d’arte. La creatività si manifesta attraverso colori intensi e immagini riconoscibili, attirando l’attenzione dei passanti e arricchendo gli ambienti urbani.

Camminando per le strade di Parigi, Avignone o di Orléans, alzando gli occhi verso un cartello stradale, può capitare di scoprire qualcosa di inaspettato: un piccolo mosaico coloratissimo, che raffigura un drago, un volto celebre oppure una bocca sorridente. Non si tratta di decorazioni autorizzate dal Comune, né di pubblicità. È l’opera di MifaMosa, uno street artist francese che ha deciso di rimanere nell’ombra, lasciando che a parlare fossero esclusivamente le sue creazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MifaMosa (@mifamosa) Il nome dell’artista è un omaggio diretto alla sua famiglia: “mifa” in francese è il modo affettuoso con cui si indica il proprio nucleo familiare più stretto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

