Lago di Bolsena più sicuro d' estate vigili del fuoco in azione nei weekend di luglio e agosto

Durante i mesi di luglio e agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti nei fine settimana sul lago di Bolsena per garantire la sicurezza dei bagnanti. Le attività di controllo e soccorso sono state rafforzate grazie a una convenzione rinnovata a maggio tra il comando di Viterbo e i comuni della zona. Questo intervento ha contribuito a rendere il lago più sicuro durante il periodo estivo.

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Lago di Bolsena più sicuro d'estate con i presidi, i controlli e i soccorsi dei vigili del fuoco. Il 7 maggio, in prefettura, si è svolta la riunione finalizzata al rinnovo della convenzione tra il comando di Viterbo e i comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Notte di fuoco nei boschi dell'Alto Vergante: vigili del fuoco e Aib in azione a Brovello-CarpugninoSi sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio boschivo divampato nella... Leggi anche: Previsioni meteo estate 2026, col super El Niño luglio e agosto più caldi del solito: fino a 2 gradi in più Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'omaggio a Mozart sul battello per l'isola Bisentina nel lago di Bolsena; Cosa vedere nella Tuscia con bambini: 5 gite tra borghi, parchi, terme e laghi; Bolsena Fish Festival 2026; Est Film Festival – Lago di Bolsena: Giovedì documentari. Il Capriccio, sul lago di Bolsena la cucina che nobilita il pesce d’acqua dolcePiù che un semplice ristorante di lago, Il Capriccio si propone come un progetto che prova a dare nuova dignità gastronomica al pesce d’acqua dolce, raccontando il territorio attraverso una lente meno ... italiaatavola.net Sicurezza, presidio estivo dei vigili del fuoco al lago di BolsenaSicurezza, presidio estivo dei vigili del fuoco al lago di Bolsena. Viterbo - Accordo con i comuni deciso in prefettura - Nei fine settimana di luglio e agosto ... tusciaweb.eu 10cima WALKING MARATHON LAGO DI BOLSENA. 56 km di emozioni, fatica, sogni e un cuore colmo di gioia..così si è conclusa la X edizione della maratona del lago di Bolsena. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno affrontato questa camm facebook