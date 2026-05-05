Kyma Mobilità chiude il 2025 in utile | approvato il bilancio con 265mila euro di attivo

L’assemblea dei soci di Kyma Mobilità Spa si è tenuta ieri a Taranto, presso Palazzo di Città, con l’obiettivo di approvare il bilancio dell’anno 2025. La società, controllata interamente dal Comune, ha presentato un bilancio con un attivo di 265 mila euro e si è conclusa con un risultato positivo. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e amministratori della società.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta ieri a Palazzo di Città l’assemblea dei soci di Kyma Mobilità Spa, società partecipata al 100% dal Comune di Taranto, convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2025. All’incontro, alla presenza dell’assessore alle Società Partecipate Gianni Cataldino, hanno preso parte la presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira, il vicepresidente Fabrizio Internò, la consigliera Tullia Cuzzocrea, la responsabile dell’area Bilancio e Contabilità Marilena Passeretti e i componenti del collegio sindacale. Il bilancio 2025 si è chiuso con un utile pari a 265mila euro, dato che, secondo la società, conferma la solidità della gestione operativa.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Kyma Mobilità chiude il 2025 in utile: approvato il bilancio con 265mila euro di attivo Notizie correlate Leggi anche: Cotral, approvato il bilancio 2025: utile da 11,9 milioni di euro Previdenza, approvato il bilancio 2025 della Cnpr con un utile di 191,07 mlnL’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kyma Mobilità chiude il 2025 in utile e rilancia sulla mobilità sostenibile: Risultato che premia il lavoro; Kyma Mobilità chiude in utile, 265mila euro nel 2025; Taranto, Kyma Mobilità approva il bilancio 2025: risultato positivo e focus su sostenibilità; Kyma Mobilità, bilancio 2025 in utile: cresce la strategia per una mobilità sostenibile. A Taranto sassaiola contro un bus, Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poi«Una decisione drastica ma necessaria, dettata da imprescindibili motivi di sicurezza pubblica». Così Giorgia Gira, la presidente di Kyma Mobilità, la società partecipata per il trasporto urbano di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sassi contro i bus, linea dura dell'azienda: da lunedì il servizio si ferma alle 19La presidente di Kyma mobilità, azienda partecipata per i trasporti di Taranto, ha comunicato al prefetto che la linea 15 da lunedì prossimo non viaggerà a Lido Azzuro in orario serale. Si fermerà ... quotidianodipuglia.it Si è svolta oggi, presso Palazzo di Città, l’assemblea dei soci di Kyma Mobilità S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Taranto, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2025. Alla seduta ha preso parte l’assessore alle Società Partecipate, - facebook.com facebook