Polistena | Conia denuncia il fallimento della sanità

Il consigliere metropolitano Michele Conia ha annunciato la sua partecipazione a una mobilitazione civile prevista per il prossimo sabato a Polistena, in difesa della sanità pubblica. L’evento mira a richiamare l’attenzione sulle problematiche del settore sanitario locale e coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali. La manifestazione si svolgerà nella giornata di sabato e vedrà la partecipazione di diversi attori della comunità.

Il consigliere metropolitano Michele Conia ha annunciato la sua partecipazione alla mobilitazione civile prevista per il prossimo sabato a Polistena, in difesa della sanità pubblica. La decisione nasce dalla constatazione di una crisi sistemica che colpisce la Piana di Tauro e l’intero sistema sanitario calabrese, spingendo gli amministratori a riconoscere le carenze strutturali accumulate negli anni. L’appello diretto è rivolto alle autorità regionali e al Supercommissario Roberto Occhiuto, invitandoli ad assumersi la responsabilità dei risultati insufficienti ottenuti finora nella gestione del settore salute. La situazione descritta dai cittadini e dagli operatori sanitari supera ogni limite di sopportazione, richiedendo un intervento immediato e concreto oltre le mere dichiarazioni formali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

