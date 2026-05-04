Volley la Banca Annia domina l’Arena Verona | 3-1 per la promozione

La squadra della Banca Annia ha vinto la partita contro l’Arena Verona con il punteggio di 3-1, assicurandosi la promozione. Durante l’incontro, la formazione padovana ha recuperato due set che sembravano compromessi, portando a casa la vittoria finale. Le giocatrici chiave hanno guidato l’attacco e mantenuto alta la concentrazione nei momenti decisivi del match. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Banca Annia a ribaltare i set finali?. Chi sono le giocatrici che hanno guidato l'attacco padovano?. Perché Rondinelli ha deciso di schierare tutto il roster disponibile?. Come cambierà la preparazione tecnica per la nuova Serie A3?.? In Breve Wabersich segna 18 punti e Fenzio ne aggiunge 14 al Palantenore.. Vincenzo Rondinelli schiera l'intero roster nella serata del 2 maggio.. Entrambe le squadre hanno già ottenuto la promozione in serie A3.. La vittoria padovana avviene dopo il controllo dei set terzo e quarto.. Il Palantenore ospita il successo della Banca Annia Padova Women contro la Smapiù Arena Verona con un punteggio di 3-1 nella serata del 2 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, la Banca Annia domina l’Arena Verona: 3-1 per la promozione Notizie correlate Leggi anche: Banca Annia si impone al Palantenore, Arena Verona battuta per 3-1 Leggi anche: Banca Annia si impone al Palantenore, 3-1 su Arena Verona Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Banca Annia si inchina al Giorgione, ma è promozione in A3 per entrambe; Banca Annia si impone al Palantenore, Arena Verona battuta per 3-1; Volley, B femminile: Torbole e Brescia, un punto per restare in corsa; Banca Annia saluta il pubblico di casa dopo una stagione spettacolare. Banca Annia si impone al Palantenore, Arena Verona battuta per 3-1Ieri, 2 maggio, la squadra di volley femminile guidata dal coach Rondinelli ha sconfitto in casa la formazione veronese nella penultima giornata di campionato B1. Per entrambe, già certa la promozione ... padovaoggi.it Banca Annia saluta il pubblico di casa dopo una stagione spettacolareDomani 2 maggio alle 20,30 la formazione di volley femminile guidata dal coach Rondinelli affronta l'Arena Verona nella penultima giornata del campionato di B1. Entrambe le compagini hanno già conquis ... padovaoggi.it Questa sera la B1 Banca Annia Padova scende in campo al PalAntenore per la 25^ giornata di campionato… l’ultima partita in casa di questa stagione! vs Arena Volley Team Verona Ore 20.30 Palantenore (Padova) Un’ultima - facebook.com facebook