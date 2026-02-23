Volley femminile le migliori italiane della regular season di A1 | la top10 e il sestetto azzurro ideale

Chidera Eze, alzatrice di Bergamo, si distingue come protagonista della regular season di Serie A1 grazie alle sue prestazioni decisive. La sua crescita continua a rafforzare la squadra e la sua posizione tra le migliori italiane. La sua capacità di gestire il gioco e di guidare le compagne ha attirato l’attenzione degli appassionati. La sua presenza nel sestetto ideale conferma il suo ruolo chiave nel campionato e nella crescita del volley femminile italiano.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA REGULAR SEASON DI SERIE A1. LA TOP 10. CHIDERA EZE: Alzatrice di Bergamo, prosegue la sua crescita che la porterà ad entrare nel giro della Nazionale. Stupisce la sua autorità in campo, nonostante la giovane età e la precisione. Deve ancora migliorare tanti aspetti ma è sulla strada giusta CARLOTTA CAMBI. Geniale quando si può inventare, lineare quando c'è bisogno di serenità. Sempre leader nelle file di Novara, sempre positiva anche nei momengti difficili che ci sono stati. Difficile privarsi di lei in azzurro. PAOLA EGONU: Inutile dilungarsi in spiegazioni. E' la migliore attaccante cdel campionato.

Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1: Egonu, Fersino e AntropovaEgonu, Fersino e Antropova dominano le classifiche individuali della regular season 2025-2026 di Serie A1.

LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’ultima giornata di regular seasonMilano e Scandicci aprono la partita con un pareggio a zero, facendo seguito a una stagione segnata da infortuni e cambi di formazione.

