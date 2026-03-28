Pallanuoto | Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia vincono nel sabato dell’A1 femminile

Nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto, si sono disputate le partite della quindicesima giornata, ultima del girone di ritorno prima degli impegni internazionali. La sesta giornata del campionato ha visto la vittoria delle squadre di Ekipe Orizzonte e Nautilus Civitavecchia, che hanno ottenuto i tre punti nelle rispettive gare di sabato.

Il campionato di Serie A1 femminile, prima di tuffarsi in un rush finale decisamente ingarbugliato per i diversi impegni internazionali, torna in vasca per proporre i match valevoli per la quindicesima giornata, la sesta del girone di ritorno. Il programma si frammenta in due tronconi a causa dei diversi impegni delle formazioni nostrane nelle competizioni continentali per club. Nel programma del sabato si disputano solamente due partite, match nei quali sono protagoniste le formazioni siciliane. Alla piscina Comunale di Nesima, nel più classico dei testacoda, la capolista Ekipe Orizzonte Catania surclassa 27-3 l’Iren Tauride Locatelli Genova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia vincono nel sabato dell’A1 femminile Articoli correlati Pallanuoto A1: Ekipe Orizzonte tra campo e memoria, largo successo a Civitavecchia. Omaggio a La Delfa.Ritorno al Gol: L’Ekipe Orizzonte Domina Civitavecchia nel Giorno del Ricordo L’Ekipe Orizzonte ha ripreso il suo cammino nel campionato di... Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: si chiude la dodicesima giornata. Tutto facile per Roma e Orizzonte CataniaDopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della... Approfondimenti e contenuti su Ekipe Orizzonte Catania Temi più discussi: Champions League, l’Ekipe Orizzonte è l’unica a vincere nell’ultimo turno dello Stage Group. La SIS passa ai quarti; Ekipe Orizzonte da applausi: batte la Sis Roma e vola in vetta; Gagliardi carica Ekipe Orizzonte: Vogliamo difendere il primo posto; Champions League donne, Ekipe Orizzonte batte 15-10 le spagnole del Terrassa. Pallanuoto femminile, l’Ekipe Orizzonte conclude l’avventura nella Champions League con un successoL’Ekipe Orizzonte conclude l’avventura nella Champions League di quest’anno conquistando un successo nell’ultima giornata del girone B. Stasera le catanesi hanno infatti vinto 15-10 sul campo delle sp ... catanianews.it Champions League femminile: la SIS Roma vola ai quarti, Orizzonte vince ma è fuoriL'ultima giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto femminile ha delineato un quadro di luci e ombre per le squadre italiane. L'Ekipe Orizzonte Catania ha conquistato l'unica vi ... it.blastingnews.com Pallanuoto - Vittoria beffarda per la Ekipe Orizzonte Catania in Champions League - facebook.com facebook