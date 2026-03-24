Premio LiNUTILE del Teatro | premiati nella XIII edizione Torciaumana e Quattro posti

Si conclude la XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, organizzato dal Teatro de LiNUTILE di Padova. Durante l'evento sono stati premiati gli spettacoli

Giunge a conclusione la XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, progetto ideato e promosso dal Teatro de LiNUTILE di Padova, divenuto negli anni un punto di riferimento nel panorama del teatro Off e della giovane scena contemporanea. I vincitori del Premio, dedicato a compagnie e autori under 25, sono Torciaumana, monologo scritto e interpretato da Paolo Lupidi con la regia di Paolo Lupidi e Matilde Zavagli, premiato nella Sezione Spettacoli, e Quattro posti di Filippo Carpenedo, vincitore della Sezione Autori. «La tredicesima edizione del Premio LiNUTILE del Teatro” segna per noi un passaggio importante», dichiarano Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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