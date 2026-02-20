Torciaumana lo spettacolo per la XIII Edizione del Premio LiNUTILE del Teatro

Venerdì 27 febbraio alle ore 21, al Teatro de LiNUTILE di Padova, va in scena Torciaumana, monologo scritto e interpretato da Paolo Lupidi con la regia di Paolo Lupidi e Matilde Zavagli. È il secondo appuntamento della XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, in programma dal 13 febbraio al 29 marzo, dedicato rigorosamente a compagnie e autori under 25. Nel suo essere osservatorio attento alle urgenze del presente, il Premio LiNUTILE del Teatro ha selezionato un ritratto generazionale sull’incapacità di fermarsi, sulla febbre come metafora dell’iperproduttività contemporanea e sul corpo che brucia senza mai spegnersi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

