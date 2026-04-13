Inaugurato il percorso trekking sull’ex ferrovia Sant’Ellero–Saltino Vallombrosa

Ieri mattina è stato aperto al pubblico un nuovo percorso di trekking che segue il tracciato dell’ex ferrovia tra Sant’Ellero, Saltino e Vallombrosa. L’inaugurazione si è svolta con la presenza di autorità locali e rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Il tracciato si estende per diversi chilometri e permette di attraversare paesaggi naturali e zone storiche legate alla vecchia ferrovia. Il percorso è ora accessibile a escursionisti e appassionati di natura.

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo percorso di trekking che ripercorre il tracciato dell’antica ferrovia tra Sant’Ellero-Saltino e Vallombrosa. L’itinerario, lungo circa 8,5 chilometri, attraversa aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico ed è stato realizzato in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le infoFirenze, 7 aprile 2026 – Riscoprire Vallombrosa e rafforzare il legame con Firenze. Sant’Andrea del Garigliano, inaugurato il nuovo ufficio postale in versione polisÈ stato presentato oggi l’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano rinnovato nell’ambito del progetto Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che... Inaugurato il trekking sull’ex ferrovia Sant’Ellero–Vallombrosa: natura e turismo sostenibile