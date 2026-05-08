Papa Leone è arrivato in elicottero nell’area del Santuario di Pompei, dove sta svolgendo una visita pastorale. Nel pomeriggio, il papa si sposterà a Napoli per partecipare a eventi in occasione del primo anniversario del suo pontificato. La visita si concentra su momenti di preghiera e incontri con i fedeli, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle procedure previste.

Tempo di lettura: < 1 minuto Papa Leone ha fatto in questi istanti il suo arrivo in elicottero nell’area meeting del Santuario di Pompei dove compie una visita pastorale che nel pomeriggio toccherà anche Napoli nel primo anniversario di pontificato. Il Papa è accolto da mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, delegato pontificio per il Santuario; Roberto Fico, presidente della Regione Campania; Michele Di Bari, prefetto di Napoli; Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli e Andreina Esposito, sindaco di Pompei. Quindi, Leone XIV raggiunge a piedi la Sala Luisa Trapani dell’area meeting, dove alle ore 9.45 – incontra il “Tempio della Carità”, realtà che accoglie persone provenienti da situazioni di disagio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La visita di Papa Leone a Napoli e Pompei: il racconto della sua giornata

Notizie correlate

In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggioMessa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000.

Papa Leone a Pompei e Napoli: come seguire la visita in diretta tvVenerdì 8 maggio, prevista anche in tv la diretta della visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Napoli attende il Papa per mostrare il volto migliore dell'accoglienza; Visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: dispositivo temporaneo di traffico e viabilità; Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere.

Papa Leone festeggia il suo anno di pontificato con la visita a Napoli e PompeiIn occasione del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio, dopo la visita al Santuario mariano di Pompei, nel primo pomeriggio il Pontefice arriverà nel capoluogo campano ... rainews.it

Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa: in piazza Plebiscito attesi 30mila fedeliNapoli e Pompei blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito 30mila fedeli. Scuole chiuse e strade centro off limits per transito Papamobile ... tgcom24.mediaset.it

Tutto pronto a Pompei e Napoli per la visita di Papa Leone XIV, Giornata intensa e ricca di spostamenti per Papa Prevost Il programma ricco di appuntamenti: https://fanpa.ge/YadoL - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: «Nel primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine al Pontefice per il suo richiamo costante alla pace, al dialogo e alla giustizia sociale. La sua parola rappresenta un riferimento prezioso p x.com