Papa Leone a Pompei e Napoli | come seguire la visita in diretta tv

Venerdì 8 maggio sarà possibile seguire in diretta televisiva la visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli. L’evento sarà trasmesso in modo da permettere a chiunque di seguire i momenti principali dell’escursione del Papa nelle due città. La visita prevede incontri e momenti di preghiera, senza ulteriori dettagli su programmi o discorsi ufficiali.

Venerdì 8 maggio, prevista anche in tv la diretta della visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli. Gli speciali dei programmi ‘Di buon mattino’ e ‘Chiesa viva’, sul canale tematico Tv2000, introducono tutti gli eventi con il Pontefice. Servizi e collegamenti nel Tg2000 e nel Gr di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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