Pavone d' Oro in gara i giovani talenti a caccia di un posto in finale

Ieri sera, al teatro Masini di Faenza, si sono svolte le semifinali della 45ª edizione del Pavone d'Oro, un concorso canoro avviato nel 1969 da don Italo Cavagnini, che avrebbe compiuto 100 anni quest’anno. Durante l’evento, i giovani talenti si sono sfidati per ottenere un posto in finale. La serata ha visto esibizioni di vari concorrenti, con attenzione rivolta alle performance sul palco.

Fino a domenica bambini e ragazzi si esibiranno nelle semifinali con alcuni dei brani più amati del repertorio italiano e internazionale. La finale è in programma per sabato 28 marzo A fare da cornice al contest le suggestive atmosfere di un mondo sospeso tra mare e leggenda, dove salpano i pirati più conosciuti di sempre con una commistione di generi e film che vede intrecciare personaggi come Sandokan, Capitan Uncino col suo inseparabile Spugna, Jack Sparrow e Barbanera. Un’ambientazione all’insegna dell’avventura, che ha trasformato le assi del palco in quelle di un veliero pronto per salpare verso i sette mari. In questa visione le spade diventano microfoni, i palchi navi e il bottino più prezioso è il Pavone d’Oro, l’opera d’arte della Bottega Gaeta realizzata dalle figlie del Maestro, Claudia e Flavia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

