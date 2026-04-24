Serie D Fasano | ad Aversa ultima gara di campionato con l' obiettivo secondo posto

L’Us Città di Fasano si prepara all’ultima partita della stagione di Serie D, in trasferta contro una squadra di Aversa. Dopo aver vinto il derby con il Martina, i biancazzurri sono determinati a ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. La sfida si svolgerà in una giornata di fine campionato, con l’obiettivo di aggiudicarsi il secondo posto in classifica.

FASANO - Con l’entusiasmo figlio del successo nel derby con il Martina alle spalle, e con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile in ottica play off, l’Us Città di Fasano si appresta all’ultima trasferta nella regular season della Serie D-Girone H, rappresentata dalla gara di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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