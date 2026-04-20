Negli ultimi anni si parla sempre più di rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche, con figure storiche che hanno segnato la storia del paese e una possibile sfida tra due leader femminili per la guida del governo. Tra queste, figure come Nilde Iotti e Tina Anselmi sono spesso menzionate come esempi di leadership femminile. Attualmente, si discute anche di un confronto tra due candidate per la premiership, una delle quali potrebbe diventare la prima donna a ricoprire quel ruolo.

Da Nilde Iotti a Tina Anselmi, passando per il possibile confronto per la premiership tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. È stato un dibattito tutto al femminile quello che ha visto protagonista l’assessora regionale alle pari opportunità, Gessica Allegni, intervistata dal caposervizio de il Resto del Carlino, redazione di Forlì, Marco Bilancioni. D’altronde, il tema della giornata era ‘Gli 80 anni del voto alle donne’. La cornice dell’incontro è stata la Festa di Primavera del Partito Democratico al circolo di Villa Rotta, anticipazione delle imminenti Feste dell’Unità. Un anniversario che, per la città di Forlì, — ha ricordato Bilancioni — "è coinciso con le elezioni amministrative del 31 marzo 1946", prologo al voto nazionale del 2 giugno, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne al governo. Allegni: "Serve una vera leadership femminile"

Visionarie e Visionari Ep. 13 – Non c’è vera leadership senza femminile, con AGNESE SCAPPINI

Notizie correlate

Scavuzzo sogna già da ’sindaca’: "Serve una leadership femminile. Milano deve tornare a crescere"Una sindaca donna dopo Letizia Moratti, ma targata centrosinistra? A un certo punto dell’incontro di ieri pomeriggio “La città delle donne.

Servire una missione, guidare uomini, generare futuro. In cosa consiste la vera leadershipIl recente incontro organizzato presso il Campus della Luiss dedicato al tema “Leadership, Etica e Formazione” ha offerto un’occasione preziosa per...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Donne al governo. Allegni: Serve una vera leadership femminile; Pd, ospiti Allegni e Lattuca. Festa dell’Unità, si parla di donne e Provincia.

Donne al governo. Allegni: Serve una vera leadership femminileL’assessora regionale alle pari opportunità alla Festa di Primavera del Pd ha commentato il possibile confronto a premier tra Schlein e Meloni . ilrestodelcarlino.it