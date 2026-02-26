Sony ridurrà il lancio di esclusive PlayStation single player su PC? È una possibilità per un giornalista

Un giornalista ha riferito che Sony potrebbe ridurre il numero di esclusive PlayStation single player disponibili su PC. La società, nota per i suoi titoli originali, sembra prendere in considerazione un cambiamento strategico in questo settore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La decisione potrebbe influenzare la distribuzione futura dei giochi.

Sony potrebbe cambiare rotta sulla pubblicazione dei suoi giochi single player su PC. L'indiscrezione arriva da Jason Schreier, firma di Bloomberg considerata tra le più autorevoli nel settore videoludico, che durante il podcast Triple Click ha spiegato di avere la "sensazione" che l'azienda stia facendo un passo indietro rispetto all'apertura multipiattaforma avviata negli ultimi anni. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di un orientamento strategico che, se confermato, segnerebbe un ritorno a una politica più tradizionale. Negli ultimi anni Sony ha pubblicato su PC diverse esclusive nate su console PlayStation, spesso con uscite differite rispetto al lancio originale.