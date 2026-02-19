Disturbi del neurosviluppo al convegno a Palermo Gilistro M5S lancia l’allarme | Un bambino su 37 con disturbi dello spettro autistico serve subito una cabina di regia regionale

A Palermo, ieri, si è svolto un convegno sui disturbi del neurosviluppo, dopo che Gilistro del M5S ha segnalato un aumento preoccupante: uno su 37 bambini presenta autismo. Durante l’evento, i professionisti hanno discusso delle difficoltà di diagnosi e di intervento precoce. È stato evidenziato come la mancanza di una cabina di regia regionale renda complicato supportare le famiglie e i bambini coinvolti. L’incontro ha coinvolto medici, educatori e genitori, pronti a chiedere azioni concrete.

La sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo. ha ospitato ieri un convegno dedicato ai disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione all'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e ai disturbi dello spettro autistico.