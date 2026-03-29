Il sindacato Uil Abruzzo ha annunciato l’istituzione di un tavolo regionale permanente dedicato a verificare gli effetti della tassazione sulle famiglie della regione. L’obiettivo è promuovere una maggiore trasparenza da parte dei comuni, in particolare nei casi in cui si prevedono aumenti di imposte. L’iniziativa mira a monitorare costantemente la situazione e a facilitare un confronto continuo tra le parti coinvolte.

Un tavolo regionale permanente per monitorare l’impatto reale della tassazione sulle famiglie e maggiore trasparenza da parte dei comuni, quando decidono di aumentare un’imposta. A chiederlo è il sindacato Uil Abruzzo che punta il dito contro l’eccessiva tassazione a carico dei nuclei familiari abruzzesi e l’opacità amministrativa degli enti che spesso è correlata all’inefficienza dei servizi. «In Abruzzo, la fiscalità territoriale è divenuta una "lotteria fiscale" che colpisce sempre i soliti noti: lavoratrici, lavoratori e pensionati», spiegano il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo e il componente di segreteria Massimo Longaretti, «questo ha causato una ferita aperta nel patto tra istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Tasse, il sindacato Uil Abruzzo lancia tavolo regionale permanente a tutela delle famiglie abruzzesi

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