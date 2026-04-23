Quasi fuori dal buco grillino La mazzata di Meloni a Conte | Italia risanata ma paghiamo ancora il superbonus

Il governo ha annunciato che i conti pubblici sono stati risanati, anche se si continua a pagare il contributo del superbonus. La presidente del consiglio ha evidenziato come l’Italia stia uscendo dalla fase di emergenza economica, mentre si discute ancora di eventuali scostamenti di bilancio per affrontare le sfide internazionali e mantenere gli equilibri finanziari. La questione del superbonus rimane centrale nel dibattito politico e nelle strategie di bilancio.

Conti pubblici, crisi internazionale, l’ipotesi di una possibile manovrina di scostamento di bilancio. “Ad oggi non stiamo escludendo niente, ovviamente. La nostra priorità è dare delle risposte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Iran, però preferiremmo farlo in una cornice più confortevole”, spiega la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad Agia Napa, a Cipro. Meloni è giunta all’Aeroporto internazionale di Larnaca, a Cipro, per partecipare alla riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea. Il Consiglio europeo informale, ospitato dalla Presidenza di turno cipriota, si svolgerà a Nicosia nelle giornate del 23 e 24 aprile 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quasi fuori dal “buco” grillino. La mazzata di Meloni a Conte: “Italia risanata, ma paghiamo ancora il superbonus “ Notizie correlate Deficit sforato dello 0,1%. La Meloni: «Paghiamo lo sciagurato Superbonus»Ci sono Paesi che litigano per la storia, altri per la geografia, altri ancora per i confini, la religione o la moneta. Quanto costa all'Italia il flop Mondiale? Dai bonus ai mancati ricavi, buco da 30 milioni (e Gattuso perde il superbonus)L’assenza dell’Italia dai Mondiali non è solo una sconfitta sportiva: è soprattutto un danno economico rilevante. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Livorno, la magia di Vitulano all’Arena e quel 22 aprile entrato nel mito amaranto; Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco; La crisi rispolvera il carbone come cuscinetto (per ora); Rapina al Vomero, la sicurezza che ha funzionato: ecco tutte le ...falle. Quasi fuori dal tunnel… luce chiamata VENERDÌ #Thursdaymood #giovedì #screenweek #gr #mood - facebook.com facebook Ti dirò, se tengono fuori il Movimento 5Z, quasi quasi… x.com