La tutela del patrimonio passa dal Salone del Restauro | il futuro del settore prende forma

Dal 12 al 14 del mese si svolge a Restauro un evento dedicato alla conservazione e al recupero del patrimonio culturale. La manifestazione riunisce professionisti, esperti e appassionati del settore, offrendo un'occasione per confrontarsi sulle pratiche e le tecnologie utilizzate nel campo della tutela dei beni culturali. La tre giorni rappresenta un punto di riferimento per chi lavora in questo ambito, con appuntamenti che approfondiscono le metodologie e le innovazioni più recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il mondo della conservazione, del recupero e della tutela del patrimonio culturale torna a riunirsi a Restauro, da martedì 12 a giovedì 14. Giunto alla sua 31esima edizione, il Salone internazionale dei beni culturali e ambientali, tra le più prestigiose manifestazioni di Ferrara Expo, si.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passatoIl design “nuovo” che tutti vogliono è quello che, in realtà, arriva dal passato. Leggi anche: Alonso futuro allenatore del Liverpool: la nuova formazione prende forma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La tutela del patrimonio passa dal Salone del Restauro: il futuro del settore prende forma; Restauro 2026: la XXXI edizione del Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali dal 12 al 14 Maggio; Torna RESTAURO, il Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali: riflettori accesi sul futuro della conservazione; Ferrara, 12-14 maggio torna il Salone del Restauro: MiC tra i principali protagonisti. Ferrara ospita il Salone del Restauro: 18 Paesi per il futuro della conservazioneDal 12 al 14 maggio Ferrara Expo ospita la 31/a edizione di Restauro, focus internazionale sulla conservazione ... it.blastingnews.com Torna RESTAURO, il Salone Internazionale dei Beni Culturali e AmbientaliRESTAURO - Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali torna a Ferrara per la 31.a edizione, in programma da martedì 12 a giovedì 14 maggio 2026 (ore 9:30 -18:30) a Ferrara Expo, via della ... cronacacomune.it VAI AL SALONE DEL RESTAURO DI FERRARA Abbiamo un regalo per te! Dal 12 al 14 maggio, grazie a una collaborazione speciale, i nostri clienti potranno usufruire di promozioni imperdibili presso lo stand di F&M Progetti SRL (Stand B1 - Padiglione - facebook.com facebook Da 12 al 14 maggio ACCA è al Ferrara Expo con uno spazio espositivo dedicato alla digitalizzazione del rilievo architettonico, della conservazione e del #restauro del patrimonio costruito. Ingresso gratuito tramite registrazione online x.com