La tutela del patrimonio passa dal Salone del Restauro | il futuro del settore prende forma

Da ferraratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 del mese si svolge a Restauro un evento dedicato alla conservazione e al recupero del patrimonio culturale. La manifestazione riunisce professionisti, esperti e appassionati del settore, offrendo un'occasione per confrontarsi sulle pratiche e le tecnologie utilizzate nel campo della tutela dei beni culturali. La tre giorni rappresenta un punto di riferimento per chi lavora in questo ambito, con appuntamenti che approfondiscono le metodologie e le innovazioni più recenti.

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Il mondo della conservazione, del recupero e della tutela del patrimonio culturale torna a riunirsi a Restauro, da martedì 12 a giovedì 14. Giunto alla sua 31esima edizione, il Salone internazionale dei beni culturali e ambientali, tra le più prestigiose manifestazioni di Ferrara Expo, si.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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