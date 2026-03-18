Suicidio Pace interrogati gli agenti penitenziari in servizio | il boss mafioso si era da poco pentito e aveva iniziato a collaborare

Gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere Lorusso e Cutugno sono stati interrogati dagli investigatori della squadra mobile di Torino riguardo alla morte di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni che si è suicidato nella sua cella il 17 marzo scorso. Pace si era recentemente pentito e aveva iniziato a collaborare con le autorità.

Gli investigatori della squadra mobile di Torino hanno ascoltato ieri gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio al momento della morte di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni che si è tolto la vita in cella nel carcere Lorusso e Cutugno il 17 marzo scorso. Pace stava scontando una condanna a 14 anni e 4 mesi, ricevuta in una delle branche del processo Hydra sull’alleanza tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra in Lombardia. Pace si era appena pentito e aveva iniziato a parlare. Secondo quanto emerge, nelle ultime settimane Pace aveva iniziato a collaborare con la Direzione distrettuale antimafia di Milano. L’uomo si è impiccato nella cella in cui era detenuto da solo, al piano terra del padiglione E. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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