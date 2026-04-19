Torre Guaceto senza guida da nove mesi | appello delle forze progressiste per superare lo stallo

Da oltre nove mesi, la torre di Torre Guaceto rimane senza una guida ufficiale, creando una situazione che molte forze politiche e civiche considerano ormai critica. Le organizzazioni dell’area progressista di Carovigno, tra cui alcuni partiti e associazioni locali, si sono unite in un appello rivolto ai membri del Consorzio della riserva naturale. L’obiettivo è cercare una soluzione per superare il blocco che impedisce il ripristino della gestione della struttura.

CAROVIGNO – Una situazione definita ormai insostenibile. Le forze politiche e civiche dell’area progressista di Carovigno – Avs, Italia Viva - Casa Riformista e Partito Democratico – insieme ad alcune associazioni del territorio, tra cui Il Ponte, lanciano un appello ai soci del Consorzio della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano IrpinoNoi Di Centro Mastella di Ariano Irpino, per voce del segretario cittadino Pasquale Scrima, alla luce del quadro politico che si sta delineando si... Leggi anche: Centrosinistra, palla in corner. Assemblea del Pd tra nove giorni. Serve tempo per superare lo stallo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stallo e nubi su Torre Guaceto, il Comune di Carovigno fa la sua mossa: incontro pubblico; Incidente Torre Guaceto, identificata la vittima morta carbonizzata. Positivo all'alcol test il conducente della BMW; Torre Guaceto, Carovigno tira dritto su Roma: Brindisi chiarisca le motivazioni; Notte di incidenti nel Salento: ad Alliste un 33enne esce fuori strada ribaltandosi con l'auto, in codice rosso in ospedale. Torre Guaceto, è corsa a 5 per la guida del consorzio«La chiameremo Pal, sperando che in poche settimane possa raggiungere quella parte del Mediterraneo, della Palestina, dove sta accadendo qualcosa di disumano. E che possa portare un senso di bellezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it CdA Torre Guaceto, Legambiente: serve trasparenza e competenza per tutte le nomine, non solo per il presidenteDa luglio 2025 Torre Guaceto è senza un CdA. Sono trascorsi nove mesi e ancora manca l’intesa necessaria per aprire una nuova fase. La denuncia di Legambiente che interviene sulla vicenda, in quanto d ... brindisilibera.it - 4 giorni e si gira a Torre Guaceto . - facebook.com facebook