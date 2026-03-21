Cinque anni dopo l’incendio che ha distrutto la Torre dei Moro in via Antonini, nove persone sono state condannate con pene fino a tre anni di carcere. La procura ha affermato che è stata accertata la responsabilità degli imputati nel rogo che ha coinvolto l’edificio in periferia sud di Milano nella notte del 29 agosto.

Sono passati cinque anni da qualla sere del 29 agosto in cui la Torre dei Moro in via Antonini, periferia sud di Milano si trasformò in una torcia. Fortunatamente non ci furono morti e nemmeno feriti anche perché in molti in quel periodo erano ancora fuori città per le vacanze e un’altra buona metà si è accorta in tempo di quanto stava succedendo ed è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo. Ieri la sentenza di primo grado pronunciata dalla giudice Amelia Managò della sesta penale ha condannato per disastro colposo nove imputati a pene tra gli 8 mesi e i 3 anni, assolvendone quattro. In particolare, è stato condannato a 3 anni Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento "a vela". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incendio della Torre dei Moro. Nove condanne fino a tre anni. La pm: "Affermata la responsabilità"

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