Nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, è stato confermato l’arresto di Francesco Pio Bianco, figlio della nota influencer napoletana. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e porto d’armi. La notizia ha fatto il giro dei social, dove l’influencer ha condiviso un video per comunicare l’accaduto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

La notizia dell’arresto di Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, è stata confermata dall’influencer con un video pubblicato sui social nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio. Il ragazzo sarebbe stato arrestato all’alba con accuse pesanti: tentato omicidio e porto d’armi. «Buongiorno a tutti, vi mando un grande bacio», esordisce Rita De Crescenzo nel video, prima di affrontare direttamente la vicenda. «Voi conoscete già la mia situazione. Sono una mamma cambiata e una mamma disperata. Non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco». La tiktoker racconta poi che l’arresto era atteso e che tutto sarebbe stato concordato con i suoi legali: «Stamattina alle 5 l’hanno arrestato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrestato Francesco Pio Bianco, il figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, per tentato omicidio e porto d’armi

Notizie correlate

Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli.

Tentato omicidio a Napoli, arrestato anche il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoSette arresti a Napoli per un conflitto a fuoco del 2025: tra gli indagati anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Garlasco, Sempio e le voci al femminile nelle intercettazioni. I legali: Scimmiottava trasmissioni tv, è innocente; Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la notizia diffusa sui social dalla madre.

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la notizia diffusa sui social dalla madreA Napoli è stato arrestato Francesco Pio Bianco, 18 anni, conosciuto come Checco e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. A rendere nota per prima la ... cronachedellacampania.it

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, Kekko accusato di tentato omicidio. La tiktoker: Sono una mamma disperataLa controversa tiktoker napoletana racconta sui social l'arresto del figlio Francesco, dopo una retata ai Quartieri Spagnoli: Chi sbaglia paga, sto ... fanpage.it

Leggo. . La notizia dell’arresto di Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, è stata confermata dall'influencer con un video pubblicato sui social nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio. Il ragazzo sarebbe stato arrestato all’alba - facebook.com facebook