Prato scoperto ‘racket’ cinese della fila all’Ufficio immigrazione

Un giro di corruzione all'Ufficio immigrazione di Prato ha portato all'individuazione di almeno 13 persone coinvolte. La causa principale riguarda un sistema organizzato per riservare i posti in fila a chi pagava una tangente. Gli operatori si mettevano in coda al loro posto, garantendo così un trattamento preferenziale. La scoperta ha portato a una serie di controlli e indagini che hanno fatto emergere questo metodo illecito. La vicenda prosegue con le verifiche in corso.

Ci sarebbe un'organizzazione a Prato che gestisce illegalmente la fila degli stranieri che si rivolgono all'Ufficio immigrazione della questura Prato – La procura ha fatto perquisire dalla squadra mobile due cinesi, entrambi di 47 anni, indagati come i possibili promotori di una specie di racket, per cui chiederebbero denaro – da 1.000 a 1.500 euro – per cedere il posto che loro collaboratori avevano occupato prima dell'apertura dell'ufficio. E' "un'attività di indebita intrusione nella gestione degli accessi all'Ufficio Immigrazione", spiega il procuratore Luca Tescaroli, funzionale "a ottenere il permesso di protezione internazionale" e tale da attivare comportamenti violenti contro chi – giunto presto sul posto – si metteva normalmente in fila e non cedeva il posto ai 'galoppini' del clan.