Torna il villaggio dei disperati fuori dall' Ufficio immigrazione a Roma est | In 120 in fila da giorni

Da romatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al netto delle numerose denunce e segnalazioni, l'emergenza continua a crescere: "Ci sono ragazzi giovanissimi in coda da tre, quattro giorni per un appuntamento" Oltre 120 persone, in gran parte ragazzi giovanissimi, alcuni dei quali in fila da tre-quattro giorni consecutivi. Senza mai alzarsi se non per cercare un “bagno” di fortuna in cui fare i propri bisogni. È lo scenario inquietante che si mostra ogni sera in via Teofilo Patini a Tor Sapienza, davanti all’ingresso dell’Ufficio immigrazione della Questura. “Al netto delle numerose denunce e segnalazioni, l’emergenza c’è ancora, anzi aumenta – spiega Claudio Poverini, capogruppo del Pd nel consiglio del municipio V e volontario della Croce Rossa -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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