La taverna sulla Prom’ Cronache di una svolta da Bergamo a Nizza

Un libro racconta cinque anni trascorsi in Francia, tra esperienze di vita e lavoro. L'autore, giornalista di professione, ha deciso di cambiare rotta diventando ristoratore e chef. Nel testo, vengono descritti dettagliatamente i momenti passati sulla Promenade des Anglais, tra ricette, incontri e sfide quotidiane. La narrazione combina curiosità e ironia, offrendo uno sguardo diretto sulla trasformazione personale avvenuta durante il soggiorno all’estero.

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IL LIBRO. Cotti racconta 5 anni vissuti in Francia con curiosità e ironia, da giornalista a ristoratore e chef. Da giornalista a ristoratore e chef: alle spalle, «un paio di lezioni su come si dispongono i prosciutti su un piatto e su quanto Aperol ci vuole per preparare uno Spritz». Coraggio? Incoscienza? Spirito d’avventura? Perché, a 40 anni, nel mezzo del cammin di nostra vita (aggiornato ad oggi), al punto di convergenza ottimale fra energie del corpo e maturità del senno, lasciare tutto ed iniziare una nuova vita? Un salto nel vuoto, senza paracadute, senza preparazione specifica, senza conoscere statuti e prassi di un lavoro complesso e del tutto nuovo, senza una tradizione familiare o un locale già avviato, perdipiù in un’altra nazione e lingua.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «La taverna sulla Prom’». Cronache di una «svolta» da Bergamo a Nizza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rohingya, cronache da una persecuzioneTEMPI PRESENTI «Su due lati del confine» di Giuliano Battiston e Emanuele Giordana, per add. Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza.