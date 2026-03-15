Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi Nizza-Nizza | orari tv percorso favoriti Passerella finale con tre GPM impegnativi

Oggi si disputa l’ultima tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza e arrivo a Nizza. La frazione prevede un percorso con tre salite impegnative prima dell’arrivo finale sulla Costa Azzurra. La corsa si svolge domenica 15 marzo e trasmette gli orari e le informazioni sulla copertura televisiva. Sono previsti diversi favoriti tra i ciclisti in gara.

Siamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese vivrà oggi, domenica 15 marzo, la sua ultima frazione con il classico arrivo sulla Costa Azzurra. Dopo la vittoria di Godon nella tappa accorciata di ieri, i corridori affronteranno un percorso che nonostante le salite, porterà probabilmente alla volata finale. Assoluto protagonista fino a questo momento é stato Jonas Vingegaard che ha praticamente già blindato la vittoria della generale. Il danese ha dimostrato tutta la sua superiorità nelle tappe che contavano ed ha messo tra se e gli avversari un vantaggio superiore ai tre minuti. Restano però ancora in bilico le classifiche dei punti e dei GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativi Articoli correlati Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Bourges-Uchon: orari, tv, percorso, favoriti. Primo arrivo in salitaQuarta tappa per la Parigi-Nizza 2026, dopo la cronometro a squadre di ieri, oggi va in scena la prima vera sfida in chiave classifica generale, con... Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Épône-Montargis: orari, tv, percorso, favoriti. Nuovo possibile arrivo in volataL’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza è pronta domani a vivere la sua seconda tappa. Altri aggiornamenti su Parigi Nizza 2026 tappa di oggi Nizza... Temi più discussi: Parigi-Nizza, Vingegaard fa il bis; Vingegaard torna ad esultare dopo 178 giorni: vince la 4ª tappa della Parigi-Nizza ed è leader; Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Bourges-Uchon: orari, tv, percorso, favoriti. Primo arrivo in salita; Prima fora, poi vince: colpo di Harold Tejada alla Parigi-Nizza. Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese vivrà oggi, domenica 15 marzo, la sua ultima frazione con il classico arrivo sulla Costa ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione non banaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa valida per la Parigi-Nizza 2026. La ... oasport.it Jensen Plowright usa un metodo alternativo per affrontare la settima tappa della Parigi-Nizza #Ciclismo #Cycling #ParigiNizza x.com La 4ª tappa più breve della Parigi-Nizza si è conclusa con la vittoria del francese Dorian Godon Dopo le modifiche al percorso della vigilia, le condizioni della mattina hanno costretto l’organizzazione ad accorciare la tappa a soli 47 km, quelli conclusivi facebook