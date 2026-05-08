La svolta di Garlasco i legali di Stasi | Possiamo chiedere di farlo uscire Sempio unico indagato Marco Poggi ostile

A Garlasco, dopo mesi di attese, si apre uno spiraglio nel procedimento legale riguardante Alberto Stasi. Gli avvocati che assistono l’imputato annunciano la possibilità di richiedere la sua eventuale scarcerazione, a seguito della chiusura delle indagini. Nel frattempo, l’unico indagato rimane lo stesso, mentre un altro soggetto coinvolto si mostra particolarmente ostile alla situazione. La fase processuale sembra entrare nel vivo con l’analisi degli atti ufficiali.

Garlasco (Pavia) - “Ora è il momento di vedere gli atti ”. L’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis assiste Alberto Stasi, aspettava da mesi questo momento, con la chiusura indagini, per dare concretezza a un’attesa che dura da più anni. https:www.ilgiorno.itvideodelitto-di-garlasco-parla-lavvocato-liborio-cataliotti-w1hzv0w3 Alberto Stasi. La prudenza che ha sempre contraddistinto le sue dichiarazioni, rispettosa del ruolo di legale ma battagliera e convinta dell’innocenza dell’assistito, da un paio di settimane e soprattutto negli ultimi giorni ha lasciato spazio a qualche speranza in più. “Se fosse confermato...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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