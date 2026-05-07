Gli investigatori hanno riferito che Marco Poggi ha cambiato le sue dichiarazioni nel corso delle indagini, mostrando atteggiamenti considerati ostili e spesso in difesa di Andrea Sempio. Secondo quanto emerso, le sue testimonianze sono state modificate più volte nel tempo, senza specificare le motivazioni o le circostanze di tali variazioni. Le dichiarazioni sono state analizzate nel quadro delle indagini in corso.

Gli investigatori parlano di “modifiche” nelle dichiarazioni di Marco Poggi su Andrea Sempio, accusato oggi per l’omicidio della sorella Chiara Poggi Secondo quanto riportato dal Tg1, gli inquirenti che indagano e hanno indagato nel tempo sul caso Garlasco hanno riferito una "modifica delle t.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, gli inquirenti: "Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio, ha modificato le sue testimonianze nel tempo"

GARLASCO CROLLA TUTTO! GLI ALIBI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO ERANO FALSI ECCO LE PROVE DEFINITIVE

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Garlasco, l’arrivo di Marco Poggi in procura - facebook.com facebook