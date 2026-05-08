La strategia della Liberty Media per la MotoGP negli Stati Uniti include l'ipotesi di organizzare un Gran Premio a Miami. Il Ceo Dereck Chang ha commentato che la località sembra una scelta naturale e che il mercato americano rappresenta un obiettivo rilevante per la categoria. Le discussioni riguardano la possibilità di inserire questa gara nel calendario, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione sarà presa nei prossimi mesi.

Il futuro della MotoGP sotto l'egida di Liberty Media passa inevitabilmente per gli Stati Uniti, con Miami che emerge come il candidato principale per una nuova tappa del motomondiale. Alla presentazione della trimestrale dei conti del colosso proprietario della F1 e della classe regina del Motomondiale lo ha fatto capire l'amministratore delegato, Derek Chang, che ha pure ha confermato l'esistenza di colloqui con gli organizzatori locali della South Florida Motorsports. “Miami sembrerebbe un posto logico - ha spiegato Chang - perché lì c'è già una pista, al netto di tutte le valutazioni sulla sicurezza e sui ritorni commerciali”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La strategia Liberty per la MotoGP negli Usa: si pensa già a un GP di Miami

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