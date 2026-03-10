Liberty Media sta valutando di spostare la data della gara di Valencia nel calendario della MotoGP del 2027, con l’obiettivo di modificare la programmazione delle prossime stagioni. La decisione si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione delle corse, mentre si pensa anche a un possibile cambio di data per l’ultimo appuntamento stagionale di Adelaide. Al momento, non ci sono conferme ufficiali.

L’escalation della guerra in Medio Oriente tiene in tensione anche la MotoGP. Dopo l’avvio stagionale con il GP di Thailandia dello scorso 28 febbraio-1 marzo, e in vista dei prossimi due round del 20-22 marzo in Brasile e del 27-29 marzo negli Stati Uniti, c’è il rischio che salti il GP del Qatar del 10-12 aprile. Il circuito di Losail si trova nel cuore della regione interessata dalle restrizioni aeree e dall’innalzamento dei livelli di sicurezza. Tutto può ancora accadere: non c’è infatti una decisione ufficiale della Dorna insieme agli organizzatori del GP del Qatar. È comunque certo che, in questa fase, Losail non verrebbe sostituito con un altro circuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Adelaide l'ultima gara del 2027? Liberty Media pensa a spostare la data di Valencia

