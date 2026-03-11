Morti sul lavoro Verona ha iniziato il 2026 con la maglia nera

A Verona, il 2026 si apre con un bilancio preoccupante in materia di sicurezza sul lavoro, mentre nel resto del Veneto si registra un miglioramento dei numeri relativi alle morti sul lavoro. La regione nel suo insieme mostra segnali positivi, ma la provincia di Verona si distingue ancora per un numero elevato di incidenti mortali. I dati confermano una situazione complessivamente diversificata all’interno del territorio regionale.

Mentre il Veneto festeggia un netto calo dei decessi sul lavoro, il territorio veronese resta un’area critica con un’incidenza superiore alla media nazionale È a due facce l’inizio del 2026 per la sicurezza sul lavoro in Veneto. A un incoraggiante miglioramento dei dati regionali fa da contraltare la situazione critica della provincia di Verona. Nella recente analisi dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, il Veneto ha registrato un calo della mortalità in occasione di lavoro pari al 62,5% rispetto a gennaio 2025, passando da 8 decessi a 3. Questa flessione complessiva pone la regione al secondo posto in Italia per numero di vittime totali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Morti sul lavoro, Verona maglia nera in un Veneto che piange 111 vittime nel 2025Il bilancio della sicurezza sul lavoro in Veneto per l’anno 2025 si è chiuso con contorni drammatici, delineando quella che l'Osservatorio Sicurezza...

Leggi anche: Incidenti sul lavoro, il Lazio maglia nera. Latina segna un +2%

Tutto quello che riguarda Morti sul lavoro Verona ha iniziato il...

Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta, morta una 42enne investita da un camion; Morti sul lavoro in Veneto: calo del 62,5% a gennaio 2026, ma la regione resta in zona arancione; Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano; Precipita da sei metri d'altezza in cantiere e muore sul colpo a 50 anni.

Morti sul lavoro, operaio trascinato dagli ingranaggi nel VeroneseUn'altra vittima sul posto di lavoro. Un operaio di 32 anni straniero è morto il 18 febbraio verso mezzogiorno in un’azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. L’uomo è rimasto ... tg24.sky.it

Veneto, 35 morti sul lavoro nei primi otto mesi del 2019(AdnKronos) - Sono 35 gli infortuni mortali accaduti sul lavoro in Veneto nei primi 8 mesi di quest'anno. Il dato arriva dall'Osservatorio Sicurezza Lavoro di Vega che ne certifica anche una riduzione ... iltempo.it

11 Marzo: bombe sull'Iran, 1200 morti, scende il petrolio, Salvini vuole il gas russo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Raid aerei e nubi tossiche, nella guerra duemila morti e un milione di sfollati x.com