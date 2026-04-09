Morti e infortuni sul lavoro Verona ancora maglia nera in Veneto

A inizio 2026, i dati sulla sicurezza sul lavoro in Veneto mostrano una diminuzione dei decessi rispetto agli anni precedenti, ma il numero di incidenti e infortuni rimane elevato. L’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering di Mestre ha aggiornato le statistiche a fine febbraio, rivelando che Verona continua a essere la provincia con il tasso più alto di morti e infortuni sul lavoro nella regione.

Il 2026 si è aperto con un bilancio dai toni contrastanti per la sicurezza sul lavoro in Veneto. I dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering di Mestre, aggiornati a fine febbraio 2026, evidenziano una netta flessione della mortalità a livello regionale, ma accendono. 🔗 Leggi su Veronasera.it Morti sul lavoro, Verona maglia nera in un Veneto che piange 111 vittime nel 2025Il bilancio della sicurezza sul lavoro in Veneto per l’anno 2025 si è chiuso con contorni drammatici, delineando quella che l'Osservatorio Sicurezza... Morti sul lavoro, Verona ha iniziato il 2026 con la maglia neraMentre il Veneto festeggia un netto calo dei decessi sul lavoro, il territorio veronese resta un’area critica con un’incidenza superiore alla media... Temi più discussi: Morti e infortuni sul lavoro, Verona ancora maglia nera in Veneto; Morti sul lavoro, vittime in calo nel primo bimestre 2026 (-26%): ma a Livorno e provincia il bilancio è tragico; Incidenti sul lavoro, in Lombardia 19 morti nei primi due mesi del 2026; Inail: nei primi 2 mesi infortuni +2,6% ma morti sul lavoro -26,1%. Infortuni sul lavoro: a febbraio in Italia 102 morti, Puglia in codice giallo Osservatorio VegaA febbraio 2026, guardando le vittime in occasione di lavoro, l’incidenza più elevata si registra ancora nella fascia d’età degli ultrasessantacinquenni (12,7). Seguono la fascia di lavoratori tra i ... noinotizie.it Incidenti sul lavoro, in Lombardia 19 morti nei primi due mesi del 2026Crescono le denunce: gli infortuni segnalati all’Inail sono stati 17.797, oltre 660 in più di inizio 2025. L’incremento ha riguardato in particolare Brescia, Cremona Lecco e Lodi oltre al Milanese ... ilgiorno.it Israele non si ferma Bombe e morti: la tregua è in bilico @dafrattini, @Corriere x.com Casa horror a Santi Cosma Damiano (Latina): animali vivi e morti - facebook.com facebook