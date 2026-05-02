Mirella Parachini compagna di Pannella | Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona

Diversi soggetti e gruppi hanno espresso il loro sostegno all’idea di dedicare una targa a piazza Navona in memoria di Marco Pannella. Mirella Parachini, compagna del politico scomparso, ha commentato che l’iniziativa ha ottenuto adesioni da più parti e spera che si possa concretizzare nel prossimo futuro. La proposta coinvolge quindi diverse sensibilità e si sta muovendo attraverso le comunicazioni ufficiali e i contatti tra le parti interessate.

«Quella di intitolare una targa a piazza Navona a Marco Pannella è un’iniziativa che ha subito raccolto adesioni trasversali e che confido arrivi in porto. I segnali da parti dell’amministrazione comunale sono positivi. L’affetto e l’entusiamo che si sono accesi intorno a questa idea mi hanno commosso». Mirella Parachini, ginecologa, compagna storica del leader radicale, che il 2 maggio 2026 avrebbe compiuto 96 anni, tiene viva la memoria di quello che è stato un protagonista indiscusso della politica italiana, al quale Il Sole 24 Ore ha dedicato un video podcast a 10 anni dalla scomparsa. E i nomi dei firmatari dell’appello in effetti (da...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mirella Parachini, compagna di Pannella: «Adesioni trasversali per una targa a piazza Navona» Notizie correlate Primavalle, arriva Jack Pannella, “una leggenda di paese”Il Giardino di Macondo della libreria LSDLibri di Primavalle, a Roma, (via di Torrevecchia 560), ospiterà mercoledì 22 aprile alle 18. Una scuola che cambia: nuovi corsi su didattica innovativa e competenze trasversaliNegli ultimi anni la scuola italiana è chiamata a confrontarsi con un cambiamento profondo: preparare studenti non solo competenti nelle discipline,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Giuli, una goffa parodia dell’Ovra. L’appello Parachini per Pannella; Ventotene Europa Festival. Ritorna la Spring School of Europe sul processo d’integrazione europea; Il luciferino Pannella non era di sinistra ma liberale, libertario, libertino e liberista; Aborto farmacologico, in Campania via libera alla somministrazione a domicilio. Dieci anni fa ci lasciava Marco Pannella. In questi giorni è partita una campagna per dedicargli una targa a Piazza Navona, lanciata da Mirella Parachini e sostenuta da tante personalità, tra cui Luigi Manconi, Corrado Augias, Don Luigi Ciotti, Goffredo Bettini, - facebook.com facebook