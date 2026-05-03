L’edizione numero 109 del Giro d’Italia si svolgerà dal 8 al 31 maggio 2026, con partenza da Nessebar, in Bulgaria, e arrivo a Roma. La corsa comprenderà 21 tappe e un percorso totale di 3468 chilometri. Tra i partecipanti confermati figura un forfait importante, quello di Lorenzo Fortunato. La startlist completa sarà resa nota nelle prossime settimane, con tutti gli atleti iscritti ufficialmente alla competizione.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Forfait di Lorenzo Fortunato

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