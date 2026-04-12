Lazio sotto allerta gialla | pioggia e temporali tra sole e nubi

Il 13 aprile 2026 il Lazio si trova sotto allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche instabili. La giornata sarà caratterizzata da pioggia e temporali che coinvolgeranno diverse province della regione, alternate a momenti di sole e nuvole. Le previsioni indicano un’intensa attività temporalesca distribuita su più aree, con possibili ripercussioni sul traffico e sulle attività all'aperto.

Lunedì 13 aprile 2026 si prospetta come una giornata di forte instabilità meteorologica per l’intera regione Lazio, con fenomeni piovosi e temporali che interesseranno diverse province. La Protezione Civile ha già emesso un avviso di allerta gialla, segnalando potenziali rischi legati alle precipitazioni diffuse che caratterizzeranno l’arco della giornata. Variabilità e allerta meteo: il quadro della situazione regionale. Il passaggio di una perturbazione tipicamente primaverile porterà domani una marcata alternanza tra schiarite e momenti di pioggia in gran parte del territorio laziale. L’allerta gialla diffusa dalle autorità di vigilanza sottolinea la necessità di prestare attenzione ai possibili temporali sparsi, un fenomeno che non risparmierà né le zone costiere né le aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio sotto allerta gialla: pioggia e temporali tra sole e nubi Pioggia forte, temporali: Liguria, allerta tra gialla e arancione, un weekend molto perturbatoLa Spezia, 14 marzo 2026 – Allerta gialla sullo Spezzino e allerta arancione su alcuni altri settori della Liguria. Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla estesa a mercoledì 4. Ecco le zone a rischioFIRENZE – E’ stata prolungata a tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, l’allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico...