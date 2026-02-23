L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giorno

Goffredo Bettini ha favorito un incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, spinta dalla sua convinzione che il campo largo possa ancora riunire le forze di sinistra. Con pazienza e determinazione, il suo obiettivo è riaccendere il dialogo tra i due leader politici, considerando la situazione attuale complicata. La riunione si è concentrata su strategie comuni e possibilità di alleanza, aprendo così una nuova fase di confronto tra i protagonisti della scena politica italiana.

Chi ha detto che il cosiddetto campo largo è morto e sepolto? Con la sua infinita pazienza, Goffredo Bettini, la «mente storica della sinistra italiana», quello che viene definito anche come «l’ultimo ideologo del vecchio Pci », mette un’altra volta insieme, a un tavolo, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, per parlare di politica. L’occasione è unica: nella serata di lunedì 23 febbraio, a Roma, viene organizzato un aperitivo per la nuova Rinascita, la storica rivista fondata da Palmiro Togliatti e che ha ora per dominus lo stesso Bettini e il sostanziale aiuto di Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

I grattacapi di Marano tra genero e Olimpiadi e le altre pillole del giornoIl fatto che l’audit interno sulla nomina di Alessandro Valadè, fidanzato della figlia di Antonio Marano, sia ancora in sospeso ha acceso le polemiche a Marano.

L’ipotesi Zaia sindaco di Venezia e le altre pillole del giornoLuca Zaia potrebbe candidarsi come sindaco di Venezia, ma questa idea si sta facendo sempre più improbabile.

