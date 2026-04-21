Recenti studi hanno suggerito che una componente autoimmune potrebbe essere coinvolta nella nascita di bambini con Sindrome di Down, indipendentemente dall'età materna. In particolare, si sta analizzando il ruolo degli autoanticorpi presenti nel sangue delle madri, senza che siano necessariamente legati a condizioni di età avanzata. Questa prospettiva apre nuove vie di ricerca per comprendere meglio le cause di questa condizione genetica.

Una componente autoimmune, finora poco esplorata, potrebbe contribuire alla genesi della Sindrome di Down anche indipendentemente dall’età materna. È quanto emerge da uno studio prospettico caso-controllo condotto dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore e pubblicato sull’International Journal of Molecular Sciences, che indaga il ruolo degli autoanticorpi materni diretti contro la zona pellucida dell’ovocita. Oltre il paradigma dell’età materna. La trisomia 21 è tradizionalmente associata all’età avanzata della madre, in relazione all’aumento del rischio di errori meiotici negli ovociti. Tuttavia, questo modello non spiega completamente i casi osservati in donne giovani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché anche le mamme giovani possono avere figli con Sindrome di Down. Il possibile ruolo degli autoanticorpi

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N': “Ho la sindrome di Down. E lavoro da 30 anni”. Storie di inclusione e realizzazione. facebook